Французская компания решила найти альтернативы заблокированному Суэцкому каналу

Крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group рассматривает возможность перенаправления своих судов в сторону мыса Доброй Надежды из-за ситуации в Суэцком канале воздушным путем или по железной дороге.

«Мы внимательно следим за действиями администрации Суэцкого канала, которая делает все возможное для скорейшего урегулирования ситуации. Группа изучает все возможные варианты, чтобы предложить альтернативные решения нашим клиентам, включая перенаправление некоторых судов в сторону мыса Доброй Надежды, воздушную доставку, чем занимается наше подразделение CMA CGM AIR CARGO, или доставку по железной дороге», – заявили в компании, передает ТАСС.

Ситуация затронула шесть судов CMA CGM Group, добавили там. CMA CGM Group – крупнейшая транспортной компанией Франции и одним из крупнейших морских контейнерных перевозчиков.

Между тем представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич заявила, что ВМС США ведет открытый диалог с коммерческими судоходными компаниями чтобы обсудить различные угрозы, существующие в регионе, вроде пиратства, и поделиться передовым опытом.

«Руководство по взаимодействию кораблей ВМС и торговых судов (NCAGS) центрального командования ВМС США обеспечивает взаимодействие между военными и коммерческими перевозками. Посредством NCAGS ежедневно отслеживаются более 5500 судов в регионе, в том числе 100 или более американских торговых судов. Такой активный мониторинг позволят США и международным партнерам предотвращать и выявлять любую злонамеренную деятельность в акваториях», – цитирует РИА «Новости» Ребарич.

Американский президент Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов изучают, каким образом могут помочь с разблокированием движения в Суэцком канале.

Ранее сообщалось, что заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given удалось сдвинуть с места.

В пятницу новая попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз не увенчалась успехом. В тот же день перевозчики начали поиск альтернатив Суэцкому каналу.

Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель.