 

Врачам Республики Алтай выделили время и места, чтобы просить милостыню

27.03.2021, 12:54, Разное
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Минздрав Республики Алтай нашёл способ увеличить доход врачей и фельдшеров до уровня, определённого майскими указами президента. Медики смогут уходить с работы, чтобы просить милостыню.

Алтай – один из беднейших регионов России. Денег на исполнение майских указов президента в бюджете нет, поэтому каждому лечебному учреждению определены места для сбора милостыни. В Горно-Алтайске таких мест 24, в Майме – 9, в Кош-Агаче – 7. Один раз в неделю доктор может просить милостыню в течение часа. Полицейским приказали не мешать медикам.

– Правительство обращается к жителям с просьбой не игнорировать просьбы о подаянии, исходящие от медработников. Мы их даже за счёт бюджета обеспечили табличками на трёх языках и расшитыми шапками для милостыни, чтобы не стоять с протянутой рукой, – рассказал министр здравоохранения республики Сергей Коваленко.

Медработник может выбрать место около церкви, мечети или буддистской пагоды. Просить возле больниц запрещено, поскольку это может быть расценено как коррупция. В будни время сбора разыгрывается по жребию, а в выходные, когда сборы гораздо больше, места предоставляются как поощрение лучшим специалистам. Пока не решена проблема территориального неравенства внутри республики. В Горно-Алтайске подают гораздо лучше, чем в нищем Улагане. Возможно, министерство разрешит медикам бедных посёлков больше времени проводить на улице с шапкой в руках.

Тридцать процентов собранной милостыни врачи должны передавать в Минздрав, двадцать – главврачу, десять – церкви. Остальное же они могут оставить себе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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