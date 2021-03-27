Никита Михалков снимет фильм о вакцинации Путина

Никита Михалков приступил к съёмкам исторического 12-ти серийного художественного фильма «Вакцинация». Главную роль — президента России Владимира Путина — сыграет сам режиссёр.

Как рассказал Михалков, в первой серии зрителя познакомят с историей создания вакцин: от Эдварда Дженнера до Луи Пастеля и Роберта Коха. Остальные одиннадцать серий должны показать тот непростой путь, который прошел Владимир Путин: от простого ленинградского подростка до лидера нации, сделавшего прививку против Covid-19.

Михалков заверил, что самой сцены вакцинации в фильме не будет: «Как режиссер и актер, я стремлюсь показать Владимира Владимировича таким, какой он есть. Позировать перед камерой – это абсолютно не типично для нашего президента. Ему больше по душе уединиться где-нибудь в тайге, вдали от мирской суеты».

Кульминацией картины станет эпизод с ликующей толпой народа, восторженно воспринявшей весть о вакцинации президента.

Михалков уверен, что фильм станет одним из фаворитов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Для соответствия стандартам по разнообразию Американской киноакадемии Дмитрия Пескова в фильме сыграет чернокожий певец Пьер Нарцисс. А на роли Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева будут приглашены представители ЛГБТ.

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