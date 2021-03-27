 

Гурбангулы Бердымухамедов выступит на Евровидении от Туркмении

27.03.2021, 12:52, Разное
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Известный туркменский стоматолог и музыкант Гурбангулы Бердымухамедов представит свою страну на европейском песенном конкурсе в этом году.

Певец исполнит новую песню «New Asian Boss», которую он специально написал для Евровидения.

Первоначально Туркмения планировала отправить в Роттердам джазового музыканта и лауреата трех премий «Грэмми» Вахитигил Домбракылдымова. Артист отказался от участия в конкурсе из-за плотного гастрольного графика в Европе и ему срочно пришлось искать замену. Единогласным решением меджлиса страны представителем от Туркменистана был назначен народный артист республики Гурбангулы Бердымухамедов.

Бердымухамедов исполнит народную туркменскую песню о нелегкой жизни простого азиатского кочевника. Музыкальная газета «Золотой Каракум» окрестила новую композицию певца «лучшим треком тысячелетия». Композиция уже несколько месяцев возглавляет хит-парады страны и смогла завоевать популярность благодаря своему припеву:

I am a new asian boss
You will love me of course
My name is Gurbanguly
You can easy to google it

Бердымухамедов известен своими многочисленными талантами и подвигами в медицине, программировании и литературе. Он не в первый раз представляет Туркменистан на международных соревнованиях и конкурсах. В следующем году певец планирует выступить на чемпионате мира по фигурному катанию.



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