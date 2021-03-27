Сотрудник российского консульства в Страсбурге, воровавший велосипеды, стал преподавателем Военно-дипломатической академии

МИД России сообщил, что эвакуированный из Страсбурга сорокалетний россиянин займётся подготовкой кадров для внешней разведки.

Он будет преподавать в Военной академии Минобороны, или, на жаргоне разведчиков – «Консерватории».

В феврале полиция Страсбурга задержала мужчину, который продавал дорогой электробайк через объявление на местном сайте. Байк, как выяснилось, был украден у бывшего вице-мэра города Алена Фонтанеля. Задержанный оказался сотрудником российской разведки, работавшим под прикрытием должности водителя одного из дипломатов. Триста велосипедов на сумму примерно в 100 тысяч евро он похитил с целью обеспечения скрытного финансирования резидентуры. Разведчик успешно работал более двух лет, оставаясь невидимым для полиции. Провал произошёл из-за случайности. Один из угнанных велосипедов принадлежал влиятельному местному политику и тот смог заставить полицию его искать. Следы привели в консульство.

Полиция запретила россиянину покидать город, однако коллеги помогли ему вернуться в Россию. Сначала в багажнике дипломатической машины через четыре границы, затем самолётом, дважды сменив документы прикрытия, он успешно добрался в Москву. После обычного для провалившихся разведчиков дебрифинга он получил должность старшего преподавателя 1-го факультета «Консерватории». Он будет учить будущих дипломатов-разведчиков добывать деньги для разведывательной деятельности, а военных атташе – захватывать велотранспорт в тылу противника в случае войны.

На новую работу разведчик выйдет 1 сентября. А пока с новыми документами он отправляется отдохнуть в Анталию, где проведёт три недели отпуска.

—