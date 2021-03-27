 

Ученые представили новый метод визуализации рака у человека

27.03.2021, 12:48, Разное
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Исследователи Вашингтонского университета в Сент-Луисе разработали новую методику визуализирования рака у людей, которая поможет избежать хирургические вмешательства. Итогами работы специалисты поделились в издании Radiology.
Группа экспертов тестировали инновационный способ визуализации, позволяющий различить ткани прямой кишки с остаточными онкологическими процессами и ткани без новообразований после химиотерапии и лучевой терапии. Если работа завершится успехом, то это поможет избегать лишних операций пациентам, новообразования которых были разрушены консервативной терапией.

Метод основан на фотоакустической микроскопии с акустическим разрешением, которую зарегистрировали совместно с ультразвуком (AR-PAM/US) в паре с нейронной сетью с искусственным интеллектом «глубокого учения». Такой способ помогает хорошо определить остаточные опухоли в обработанных тканях кишки, чем прочие способы визуализирования, например, МРТ.

Источник: www.medikforum.ru



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