 

Урологи рекомендуют заниматься сексом 2-3 раза в неделю

27.03.2021, 12:48, Разное
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Российские медики рекомендуют заниматься сексом как минимум 2-3 раза в неделю. Это полезно для мужского здоровья, отмечает волгоградский уролог Алексей Терентьев.
Уролог-андролог объясняет, что для мужской силы очень важны следующие факторы: здоровый образ жизни без никотина и алкоголя, соблюдение правильного питания, а самое главное – это регулярная половая жизнь. В среднем – около 2-3 раз в неделю. Доктор даже назвал норму полового акта: без патологий и при нормальном психоэмоциональном состоянии, а также высокой степени возбуждения его длительность колеблется от 10 до 15 минут.

Уролог Терентьев рассказал, что в норме половой член взрослого мужчины в состоянии эрекции достигает 13-15 сантиметров, а ещё обозначил: инфекции, передающиеся половым путем, чреваты необратимыми последствиями, такими как мужское бесплодие и сужение уретры. Поэтому при половых контактах рекомендуется использовать презерватив, а также необходимо регулярно обследоваться.

Андролог назвал и оптимальный возраст для зачатия детей (до 35 лет), а вот после 45 возможны риски появления на свет ребёнка с врождёнными патологиями. Стоит отметить, что в более позднем возрасте повреждается ДНК сперматозоидов, а это приводит зачастую к невынашиванию беременности.

Источник: bloknot-volgograd.ru



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