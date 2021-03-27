 

Названы затраты российских звезд на содержание домов

27.03.2021, 12:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские звезды рассказали, сколько в общей сложности тратят в месяц на содержание своих шикарных домов и квартир. В некоторых случаях суммы являются огромными, поскольку добавляются расходы на водителей и помощников.
Анастасия Волочкова владеет шикарным особняком в Подмосковье, квартирами в Москве, Питере и Астрахани. Последний объект недвижимости на балерину записал отец ее ребенка Игорь Вдовин. За все три квартиры Волочкова платит 135 тысяч рублей, еще в 50 тысяч рублей ей обходится дом. 50 тысяч рублей экс-прима Мариинского театра платит водителю, еще 60 семейной паре, помогающей по хозяйству и обустройству придомовой территории.

Звезды отечественной эстрады, имеющие дома в поселке Крекшино, в месяц платят порядка 20 тысяч рублей за комуслуги. Если к этой сумме прибавить оклады помощников, то получается 200-300 тысяч рублей в месяц.

Ведущая Ксения Собчак проживает в доме, который расположен в коттеджном поселке «Горки-8». Коммунальные услуги обходятся теледиве в 50-60 тысяч рублей, около 150 тысяч рублей знаменитость платит няне, 50 тысяч рублей – домработнице, еще 40 тысяч рублей приходится отдавать за охрану и благоустройство поселка.

Бизнес-вумен Анна Калашникова владеет несколькими квартирами в российской столице, а также загородным домом, к тому же у нее есть небольшая дача в Испании. Содержание особняка в Подмосковье артистке обходится в 120 тысяч рублей. Отдельно она оплачивает работу садовников и клининг-служб.

Источник: www.kp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Мнение: Тут помню, тут непомню

08.02 / Чтобы сохранить миллиарды, надо договориться с коммунистами

23.10 / В Южной Корее не менее 32 человек скончались после прививки от гриппа

29.11 / Мнение: ЧБД. Подъем на смех

12.03 / Мнение: Астры для спутника

23.10 / Семья Юлии Савичевой переболела коронавирусом

24.08 / Школьники смогут получить по 10 тысяч рублей перед началом учебного года

18.03 / Военный эксперт заявил, что польские ВМС не могут противостоять Балтийскому флоту

26.03 / Маньяк пьет коньяк и выбирает Собчак

10.12 / Разрушительное нанооружие Армагеддона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска