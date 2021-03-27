Названы затраты российских звезд на содержание домов

Российские звезды рассказали, сколько в общей сложности тратят в месяц на содержание своих шикарных домов и квартир. В некоторых случаях суммы являются огромными, поскольку добавляются расходы на водителей и помощников.

Анастасия Волочкова владеет шикарным особняком в Подмосковье, квартирами в Москве, Питере и Астрахани. Последний объект недвижимости на балерину записал отец ее ребенка Игорь Вдовин. За все три квартиры Волочкова платит 135 тысяч рублей, еще в 50 тысяч рублей ей обходится дом. 50 тысяч рублей экс-прима Мариинского театра платит водителю, еще 60 семейной паре, помогающей по хозяйству и обустройству придомовой территории.

Звезды отечественной эстрады, имеющие дома в поселке Крекшино, в месяц платят порядка 20 тысяч рублей за комуслуги. Если к этой сумме прибавить оклады помощников, то получается 200-300 тысяч рублей в месяц.

Ведущая Ксения Собчак проживает в доме, который расположен в коттеджном поселке «Горки-8». Коммунальные услуги обходятся теледиве в 50-60 тысяч рублей, около 150 тысяч рублей знаменитость платит няне, 50 тысяч рублей – домработнице, еще 40 тысяч рублей приходится отдавать за охрану и благоустройство поселка.

Бизнес-вумен Анна Калашникова владеет несколькими квартирами в российской столице, а также загородным домом, к тому же у нее есть небольшая дача в Испании. Содержание особняка в Подмосковье артистке обходится в 120 тысяч рублей. Отдельно она оплачивает работу садовников и клининг-служб.

Источник: www.kp.ru