В России проведут месячник борьбы с бедностью

Министерство экономического развития объявило о старте месячника борьбы с бедностью, который пройдёт с 1 по 30 апреля.

В этот период специальные агитаторы будут в наглядной форме разъяснять населению пагубные последствия бедности, что, по замыслу министерства, должно побудить граждан отказаться от этой вредной привычки.

– Мы все прекрасно знаем указ Президента о снижении бедности вдвое к 2030 году, но, к сожалению, наши граждане не торопятся его выполнять. В этом плане бедность можно сравнить с такими известными пагубными явлениями, как курение, алкоголизм, и даже наркомания. Бедность – это болезнь, болезнь общества. Особенно внимательно нам нужно подойти к подросткам и молодёжи, потому что этот тяжёлый порок формируется именно в их среде: кто-нибудь один из дворовой компании устроился подработать курьером за гроши, снял квартиру или взял ипотеку, чтобы съехать от родителей – на него смотрят сверстники и берут с него дурной пример. Так, бедность распространяется и укореняется среди наших граждан. Мы должны упорно поработать, чтобы подобное поведение обществом считалось недопустимым, – анонсировал запуск программы министр экономического развития Максим Решетников.

Более подробно о планирующихся мероприятиях рассказали в пресс-службе Минэкономразвития: «В каждой школе, ВУЗе, трудовом коллективе будет проведено собрание, на котором специальный агитатор от нашего министерства в понятной и доступной форме расскажет о вреде бедности, раздаст участникам специальные брошюры, приведёт примеры людей, которые смогли побороть этот ужасный порок, например, Игорь Сечин или братья Ротенберги».

В пресс-релизе также указано, что министерство серьёзно подошло к месячнику: на брошюры и листовки для населения было выделено из федерального бюджета 855 млн. рублей, на оплату работы агитаторов – 2,6 млрд. рублей, ещё 1,5 млрд. рублей ушло на рекламные ролики, пропагандирующие богатый образ жизни. По окончанию месячника правительство оценит его эффективность, и, при необходимости, повторит его ещё несколько раз. Также не исключается, что такие мероприятия станут ежегодными.

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