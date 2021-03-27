Франция назначила гомосексуалиста послом в Саудовской Аравии

53-летний Жан-Мари д’Орли назначен послом Пятой республики в Саудовской Аравии, сообщает La Monda.

Дипломат является активным деятелем ЛГБТ-движения Франции и состоит в однополом браке с 18-летним арабским иммигрантом.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это назначение «выдающейся победой свободы и демократии». Господин д’Орли и его супруг познакомились 6 лет назад, когда он работал в центре распределения беженцев в Марселе. Спустя 4 года они узаконили свои отношения. Посол уже заявил, что намерен изменить работу французского представительства в ближневосточном королевстве. Так, фасад здания будет выкрашен в цвета флага движения ЛГБТ, а на территории посольства откроется первый в Эр-Рияде гей-бар. Саудовские власти рекомендовали новому послу взять с собой несколько непрозрачных полиэтиленовых мешков на случай «неожиданных событий».

– Мы на своём примере покажем, что слухи о якобы диких и свирепых нравах арабов – всего лишь слухи. Мой супруг родился в Сирии, однако он никогда не пытался меня побить камнями или сделать нечто подобное. При мне посольство Франции превратится в оазис свободы и демократии, о который с радостью будут приходить не только простые арабы, но и шейхи, и муфтии, и даже члены королевской семьи, – заявил Жан-Мари д’Орли.

Парижская ассоциация «За права и свободы» уже присвоила послу премию имени Джамаля Хашоги за продвижение ценностей ЛГБТ в арабской стране.

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