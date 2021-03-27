 

Греция отправила для разблокировки Суэцкого канала священный отряд из Фив

27.03.2021, 12:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил о завершении формирования элитного подразделения Вооружённых сил, состоящего из 300 солдат и расквартированного в Фивах.

В ближайшее время отряд отправится на спецзадание в Египет, где будет участвовать в операции по разблокировке Суэцкого канала.

– Мы отправляем на помощь Египту и всей мировой экономики наше лучшее подразделение. Его бойцы уже тысячу лет выполняли самые ответственные задачи. Я уверен, их силы и сплочённости хватит, чтобы развернуть этот контейнеровоз и восстановить судоходству по Суэцкому каналу, – заявил Мицотакис.

Правительство Греции уже подготовило большие запасы ароматных масел, являющихся основным оружием священного отряда из Фив. Намазавшись маслом, воины становятся сильнее и сплочённее и готовы идти в бой с любым соперником. Доблесть одного из старейших в мире воинских подразделений отмечали Геродот, Октавиан Август, Тацит и другие известные истории личности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Мнение: Язык богов

27.08 / Ученые узнали, что происходит с метеоритом во время падения на Землю

24.09 / «Опять ключи куда-то делись»: характерные «звоночки» деменции

03.08 / Врач Михаил Заботин рассказал, на какие смертельные заболевания указывает шум в ушах

30.09 / Мнение: О спецоперации по спасению рубля

10.03 / Андерсу Брейвику запретили посещать тюремный тир

05.10 / Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон снялись в забавном видео с участием натуралиста Дэвида Аттенборо

12.07 / Крик латвийской души: бани в поселках закрыты — вымрем от грязи и блох

30.09 / В Пензе новорожденного назвали Роскомнадзором

19.09 / “Кинотавр-2020”: как повторить образ Елены Лядовой с церемонии закрытия фестиваля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска