Греция отправила для разблокировки Суэцкого канала священный отряд из Фив

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил о завершении формирования элитного подразделения Вооружённых сил, состоящего из 300 солдат и расквартированного в Фивах.

В ближайшее время отряд отправится на спецзадание в Египет, где будет участвовать в операции по разблокировке Суэцкого канала.

– Мы отправляем на помощь Египту и всей мировой экономики наше лучшее подразделение. Его бойцы уже тысячу лет выполняли самые ответственные задачи. Я уверен, их силы и сплочённости хватит, чтобы развернуть этот контейнеровоз и восстановить судоходству по Суэцкому каналу, – заявил Мицотакис.

Правительство Греции уже подготовило большие запасы ароматных масел, являющихся основным оружием священного отряда из Фив. Намазавшись маслом, воины становятся сильнее и сплочённее и готовы идти в бой с любым соперником. Доблесть одного из старейших в мире воинских подразделений отмечали Геродот, Октавиан Август, Тацит и другие известные истории личности.

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