В ночь на 28 марта Украина переходит на летнее время

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27.03.2021, 12:16, Новости дня
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В ночь с 27-го на 28 марта Украина переходит на летнее время – стрелки часов необходимо перевести на один час вперед. 

Согласно действующему постановлению Кабинета Министров Украины, принятому в 1996 году, ежегодный переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта в 3.00. 

Переход на летнее время происходит для более эффективного использования энергоресурсов с увеличением светового дня. 

В странах Евросоюза последний раз переведут стрелки часов в марте 2021 года – решение об отмене корректировки времени было принято Европейским парламентом 6 марта 2019 года. Законодательную инициативу выдвинула Европейская комиссия. Депутаты Европарламента отложили вступление закона в силу на два года.

В Украине также пытаются отменить переход на летнее время – соответствующий законопроект был зарегистрирован в октябре прошлого года, а в начале марта этого года его приняли в первом чтении. 19 марта законопроект рассматривался во втором чтении, но Верховная Рада его не приняла и отправила на повторное второе чтение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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