Волочкова рассказала о тратах в миллион рублей каждый месяц

Танцовщица заявила, что тратит порядка миллиона рублей. Только за коммунальные услуги в доме Анастасии Волочковой в Новахово уходит

50 тысяч рублей.

В особняке она платит помощникам по хозяйству – паре из Таджикистана – 60 тысяч рублей.

Кроме того, у “королевы шпагата” есть личный водитель. Плюс – расходы на квартиру в Санкт-Петербурге. За нее она отдает ежемесячно по 20 тысяч рублей.

Еще одна квартира у звезды в Москве. Она обходится Анастасии Волочковой в 15 тысяч рублей. Примерно сто тысяч у знаменитости уходит за коммуналку в астраханской квартире. Эту недвижимость ей отписал бывший возлюбленный Игорь Вдовин.

Балерина уверяет, что предприниматель до сих пор должен ей три миллиона долларов. У пары подрастает дочь Ариадна. Девушке 15 лет. Напомним, роман танцовщицы и бизнесмена длился всего пару лет. Наследница долгое время жила с Анастасией Волочковой, но три года назад переехала к отцу.

Танцовщица старается как можно больше времени проводить с Ариадной. Недавно девушка вышла на сцену вместе с мамой и спела трогательную песню на французском языке.