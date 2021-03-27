 

Активные граждане выбрали название для новой станции БКЛ

27.03.2021, 12:12, Разное
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В голосовании проекта “Активный гражданин” приняли участие 112 960 человек. Больше половины – 55,02% – респондентов отдали свой голос за вариант “Народное ополчение”. Идею назвать новую станцию метро “Камышевской” выбрали 35,93% проголосовавших. Оставшиеся 9,05% пользователей решили, что этот вопрос следует решать специалистам.

Отметим, Большая кольцевая линия (БКЛ) Московского метрополитена представляет из себя одну из самых масштабных мировых проектов такого рода. Для российской столицы это самая масштабная программа.

Длина БКЛ составит 70 километров. В рамках проекта запланировано объединение 31 станции. Ожидается, что новое кольцо разгрузит остальные части столичной подземки.

Уже сейчас для пассажиров открыты десять станций БКЛ. Движение по первому участку было начато еще в 2018 году. Тогда на северо-западе Москвы открылись станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». В конце того же года появилась еще одна станция — «Савеловская».

В марте 2020 года пассажиров приняли «Лефортово», «Авиамоторная» и «Нижегородская», в декабре — «Электрозаводская». Ожидается, что в 2021 году будут готовы принять пассажиров еще 11 станций Большой кольцевой линии метро.



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