Мнение: Путин хакнул Ленту-вру!



Ой, как замечательно! Я правда не знаю уже, что с этим делать. Значится ваш покорный больше 10 лет потратил на развенчание либеральных мифов, выслушал про себя 100500 вариантов гадостей от коллег, родственников, знакомых, друзей и представителей Украиностана, а тут – хлоп, за только что не полгода такой расчехлеж пошел, что мама дорогая!

Вот, если, кто еще не подписался – новый канал и новый ролик на нем про то, как нам постоянно врут: https://www.youtube.com/watch?v=a-yyhtNDETg

А теперь зацените, что пишет либеральное издание, буквально икона так сказать проститу… свободы слова!

….в целом переезд разработчиков можно назвать нормальным глобальным явлением, но россияне менее подвержены этому тренду.

…72 процента тех, кто признался в желании поработать за границей (фаворитами стали США, Великобритания и Германия), отметили, что потом планируют вернуться в Россию. Выходит, пресловутая «утечка мозгов» на самом деле лишь временная перемена места жительства.

Нет, конечно, у меня есть друзья, кто свалил за бугор. Причем некоторые просто теперь не могут вернуться – семья, ипотека и т.д. – хотя признают, что хотели бы, вернее, если бы знали, 10 лет назад, что будет – хрен бы дернулись.

Есть те, кто здесь остался и зарабатывает от души. Хотя и работать приходиться, как трактор. Но, как по мне, это лучше, чем ныть – есть и такие персонажи, у кого в штанах всегда меньше, чем у соседа.

Однако, главное, как вы видите – другое. Либеральные помойки, кроме совсем упоротых, начали расчехляться.

Переживаю, что будет через пять-то лет. Кое-кому хотелось бы из местных товарищей при этом мне лично в глаза взглянуть, спросить, как это – быть на отшибе среди муда… креативного класса?

Впрочем, эти не сознаются – они просто окажутся впереди меня по любви к Путину. 100 раз так делали.

Счастья вам.

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