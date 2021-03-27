 

Таксиста зарезали в Москве из-за конфликта по оплате за проезд

27.03.2021, 12:03, Новости дня
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В Москве мужчину заподозрили в убийстве таксиста, молодой человек сообщил, что конфликт произошел из-за разногласий по оплате за проезд, сообщили в Главном следственном управлении СК по столице.

Тело мужчины 1970 года рождения нашли в салоне машины, припаркованной у дома по Саратовскому проезду, на нем насчитали множество колото-резаных ранений, сообщается на сайте ведомства.

«Установлено, что потерпевший работал водителем такси, и в этот вечер выполнял один из заказов. В настоящее время подозреваемый 2002 года рождения задержан, в ходе допроса молодой человек полностью признал вину, и сообщил, что конфликт с водителем произошел из-за разногласий по конечной оплате проезда», – отметили в ведомстве.

Подозреваемому предъявили обвинение, в скором времени ему изберут меру пресечения.

Ранее СМИ писали, что в Москве водитель такси в ходе конфликта с пассажирами, которые отказались оплачивать поездку, прострелил голову одному из них.



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