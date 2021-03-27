 

Джордж Мартин подписал контракт с HBO на пять лет

27.03.2021, 11:42, Новости дня
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Американский писатель Джордж Мартин, автор книг «Песнь льда и пламени», положенных в основу сериала «Игра престолов», подписал контракт с онлайн-сервисом HBO Max, пишут СМИ.

Мартин подписал контракт на восьмизначную сумму сроком на пять лет, информирует Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

Сейчас идет работа над пятью проектами по вселенной писателя.

Ранее телеканал HBO анонсировал выпуск нового сериала-приквела к «Игре Престолов» об истории династии Таргариенов. В январе 2020 года Джорджа Мартина раскритиковали за выпуск книги «Пламя и кровь», фанаты ждали шестую книгу цикла «Песнь льда и пламени».



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