 

Украинские силовики обстреляли село к северу от Донецка

27.03.2021, 11:42, Новости дня
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Подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов в субботу окрестности села к северу от Донецка, огонь велся со стороны населенного пункта Пески, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Обстрел произошел в 07:09 по местному времени (совпадает с мск). Огонь велся со стороны населенного пункта Пески. Было выпущено 16 мин калибром 120 мм», – приводятся данные представительства ДНР в сообщении Донецкого агентства новостей, передает ТАСС. Информации о жертвах и разрушениях нет.

В пятницу после полутора суток тишины обстрелу со стороны киевских силовиков подверглись город Горловка и село Минеральное под Донецком. Ранее сообщалось, что ВСУ провели обстрел поселка Веселое в пригороде Донецка.

Также в этот день штаб украинской «Операции объединенных сил» (ООС) сообщил, что в Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. По этим данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

После этого в ДНР заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле. Там отметили, что в районе, где погибли бойцы ВСУ, подразделения ДНР не выполняли никаких задач.

Украинский президент Владимир Зеленский после гибели бойцов ВСУ призвал «нормандскую четверку» принять меры для сохранения перемирия в Донбассе.

Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.



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