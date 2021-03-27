Мнение: Кто за всё заплатит

Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на он-лайн саммит по экологии в конце апреля. Во всяком случае так дала информацию российская пропаганда, делая упор именно на этих двух приглашенных. В реальности в саммите должны принять участие 40 стран. В целом список формировался исходя из места в мировом промышленном производстве, и если Китай здесь явно к месту, то фактом приглашения России вполне можно гордиться — мы еще в списке. Хотя тот же Путин делает все, чтобы Россия, наконец, окончательно перестала оказывать негативное влияние на экологию.

Кстати, это уже даже не совсем метафора — самый быстрорастущий сектор российской экономики по итогам 20 года и несомненный лидер — это сектор ритуальных услуг. Вот где сейчас делаются состояния и дела идут лучше некуда. Наконец-то всё пришло к логическому финалу — именно похороны в России становятся наиболее рентабельным видом деятельности. И самым экологичным, конечно. Все проблемы — в землю и навсегда.

Технически саммит можно проигнорировать, хотя, скорее всего, все приглашенные с благодарностью примут приглашение. Включая и нашего президента. Он, правда, рвался поговорить по душам с Байденом, но повестка явно не располагает. В лучшем случае по бумажке зачитает что-то в рамках темы, причем не слишком много — народу много, времени мало.

Обширность списка приглашенных говорит о том, что ничего конкретного решено не будет. Таким большим табором можно договориться лишь об одном — создать рабочую экспертную группу, которая и будет готовить документы к следующему курултаю. Который тоже ничего не будет решать, но просто подпишет, что будет принято на рабочей группе. А вот там-то и будут происходить наиболее важные вещи, которые, конечно, будут по большей частью непубличными.

По факту Байден предложил создать новое Парижское соглашение. Но уже с учетом выявленных недочетов и проблем, всплывших при реализации этого соглашения. С большим набором обязательств и более жестким инструментарием контроля. И ответственности за соблюдение.

Будущее соглашение будет регулировать процесс перехода к «зеленой энергетике». Нужно понимать, что к ней готовы перейти считанное число стран, так как и сама энергетика, и процесс перехода к ней затратны. А поэтому под красивые слова о «декарбонизации» новое соглашение, фактически, распишет обязанности и бремя стран, которые к безуглеродной энергетике не перейдут просто по причине своей дикости и отсталости. Вроде России.

Когда наша пропаганда, захлебываясь всеми физиологическими жидкостями, рассказывает, что «новая энергетика» – это ужасно дорого и нерентабельно, она предусмотрительно закрывает глаза на то, что оплачивать убытки «зеленой энергетики» будут все остальные. Хотите продавать газ в Европу? Платите специальный налог. Вот этот налог и будет компенсаторным ресурсом, который позволит вполне беспроблемно существовать европейской «зеленой энергетике». То есть, выгоды от нее получат европейцы, а оплатит весь этот праздник жизни все тот же российский пенсионер. В этом и заключается смысл всех саммитов по экологии — кто за всё заплатит. Заплатят те, кто отстал и не способен сам перейти к новой энергии. К ним никаких претензий у Запада нет. Ради бога, жгите уголь, газ и нефть. Но теперь вам за это придется заплатить. И не кому-то абстрактному, а именно нам. Понятно, почему пропаганда этот нюанс предпочитает пропустить.

Отказаться от такого заманчивого предложения невозможно, так как сырьевые бензоколонки вроде нас критически зависят от торговли с развитыми странами. Там же и придется платить «зеленый» налог и прочие экологические сборы. По факту, «зеленый» саммит — это ультиматум, который выдвинут развитыми странами всем остальным. А то, что всех пригласили за один стол — это ритуал. В конце концов, делегацию Германии тоже пригласили на подписание капитуляции в Карлхорст. Но это совершенно не означает, что она этот документ разрабатывала.

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