SRF – из-за пандемии круизные лайнеры отправляют на металлолом

Из-за пандемии круизный бизнес лишился клиентов и теперь переживает серьёзный кризис, пишет SRF. Всё больше судоходных концернов в Европе отказываются от круизных лайнеров и отправляют их на утилизацию, потому что не могут их содержать. В результате корабли, находящиеся в прекрасном состоянии, превращаются в обычный металлолом, рассказывает швейцарский телеканал.

Пострадал от кризиса и круизный бизнес. Практически ни один из этих гигантов не скользит навстречу закату. В Майями, Барселоне или Генуе корабли стоят на якоре, так как из-за коронавируса миллионы людей больше не путешествуют по морям. Однако стоянка судна на якоре обходится дорого, поэтому их всё чаще разбирают на металлолом. На турецких верфях. Условия работы там не самые лучшие.

Камиль Онал с удовлетворением осматривает огромную территорию своей судоверфи. Тысячи тонн ценной стали ожидают дальнейшей транспортировки. В Алиаге в провинции Измир корабли не строят, а разбирают на металлолом: грузовые суда, паромы и с начала пандемии коронавируса всё чаще — круизные лайнеры.

КАМИЛЬ ОНАЛ, владелец судоразделочной верфи: Это ценные корабли. Большинство из них были в идеальном состоянии, с функционирующими судовыми системами. Они бы ещё могли долго проплавать.

К примеру, Costa Victoria. Год назад по поручению материнского концерна Carnival он обслуживал маршрут по Карибам. Потом на борт попал вирус, и лайнер класса люкс не смог найти ни порта, куда можно было бы причалить, ни клиентов. Victoria доплыла до Италии, и теперь её отдали на утилизацию в Турции.

КАМИЛЬ ОНАЛ: Для разборки одного корабля необходимо приблизительно 150 работников. Поэтому нам пришлось нанимать новых людей. В прошлом году у нас было 1500 работников. Теперь их 2500.

Турецкие верфи заполнены кандидатами на утилизацию, ведь круизный бизнес простаивает. Содержание лайнеров класса люкс обходится дорого, поэтому для многих остаётся один вариант — утилизация. Она проходит здесь в соответствии с европейскими стандартами безопасности и защиты окружающей среды, выполнять которые судоходные концерны из Европы обязаны по закону.

Дата выхода в эфир 23 марта 2021 года.