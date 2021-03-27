NBC News – в США впервые за месяц зафиксирован рост новых случаев заражения коронавирусом

Более половины штатов США сообщили о росте случаев заражения коронавирусом, пишет NBC News. В Миннесоте также выявили 89 заражений у полностью вакцинировавшихся людей. Также в 13 штатах увеличилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Сегодня, впервые за месяц, более половины штатов США сообщили о рост случаев заражения коронавирусом. Самый большой прирост наблюдается в Мичигане: за две последние недели количество новых инфекций взросло на 106%. В Миннесоте сообщили о 89 случаях заражения у людей, уже получивших две дозы вакцины.

Между тем, новый отчёт показал, что в 13 штатах растёт число случаев госпитализаций пациентов с коронавирусом.

МЭТТЬЮ СИМС, директор исследований инфекционных заболеваний: Каждый день я вижу цифры по нашей больнице, по другим больницам, и все они растут. Я видел людей, которые сегодня выглядят нормально, а на следующий день их госпитализируют.

Учитывая, что 1000 граждан США по-прежнему каждый день умирает из-за коронавируса, гонка между новыми штаммами и вакцинами выходит на ключевое перепутье. После того как регуляторные органы поставили под вопрос изначальные данные AstraZeneca, компания пересмотрела эффективность своей вакцины, снизив её с 79% до 76%. Тем самым, возможно, было снижено общественное доверие к препарату.

В это же время, Рутгерский университет объявил о том, что вакцинация будет обязательна для студентов, которые пойдут учиться этой осенью. Более 40 штатов планируют сделать вакцину доступной для всех взрослых к 1-му мая.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Я ждал очень долго и, наконец, получу её. Я готов.

Здесь, в Калифорнии, со следующего месяца могут быть вакцинированы все граждане от 16 лет. Большинство новых заражений фиксируется у людей младше 50 лет, в то время как большинство новых смертельных исходов фиксируется у людей старше 50 лет.

Дата выхода в эфир: 26 марта 2021 года.