DE – Трюдо обвинили в «колониальном отношении» к франкоязычным канадцам

В интервью Daily Express лидер Квебекской партии Поль Сент-Пьер Пламондон выступил с резкой критикой в адрес действующего канадского правительства. По словам политика, премьер-министр Джастин Трюдо относится к его провинции, как к провинции, и считает франкоязычных жителей «гражданами второго сорта».



Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает франкоговорящих жителей страны «гражданами второго сорта». Такое мнение в интервью Daily Express высказал новый лидер Квебекской партии Поль Сент-Пьер Пламондон, при котором в регионе усилились призывы к независимости.

Местные сепаратисты дважды безуспешно добивались отделения провинции. На референдуме 1980 года движение за независимость Квебека уступило со значительным отрывом, но уже в 1995-м для победы ему не хватило лишь пары процентов, отмечает издание.

С конца XV века французские и британские экспедиции прибывали на территорию современной Канады, воюя за найденные ими территории. Колония Новая Франция была учреждена в 1534 году, а с 1608-го здесь появились постоянные поселения.

В середине XVI века после Семилетней войны Лондон заявил о своём праве на регион, и более 60 тыс. французских канадцев стали британскими подданными. Затем в 1867 году страна стала колонией Соединённого Королевства.

В последующие годы произошла череда событий, после которых многие франкоговорящие жители Квебека начали обвинять британских оккупантов в жестоком обращении. Сен-Пьер Пламондон заявил, что этот дисбаланс сил далёк от завершения, и возложил ответственность на продолжающуюся «несправедливость» на Трюдо.

На вопрос издания, почему Квебек хотел получить независимость после двух неудач, политик ответил: «Существует исторический довод в пользу справедливости. Франкоканадцы на протяжении всей своей истории страдали и продолжают страдать от колониализма, что относится и к коренным народам Канады».

«Очень трудно признать, что в 2021 году мы ещё не вписываемся в рамки демократии, — добавил Сент-Пьер Пламондон. — Это колониализм, и его следует выбросить на свалку. Колониализм должен быть искоренён из нашей жизни, потому что он имеет последствия».

Он обратил внимание на то, что в Канаде как нации Содружества во главе государства стоит королева Елизавета II. При этом известно, что Трюдо и британского монарха связывают хорошие отношения.

Сент-Пьер Пламондон выразил недовольство «продолжающейся несправедливостью» в отношении франкоканадцев. Однако в последние годы с притеснениями всё чаще сталкиваются и англоговорящие жители провинции, подчёркивает Daily Express.

Многие из них выражают опасения, что их язык пытаются всячески выдавить из повседневной жизни. Когда в 2013 году к власти пришла Квебекская партия, она провела через местный парламент новые законы, направленные на дальнейшее сокращение использования английского в школах, больницах и магазинах.

В провинции действует даже собственная «языковая полиция». Инспекторы из Квебекского бюро французского языка следят за соблюдением правила, согласно которому французские надписи на вывесках должны быть в три раза больше, чем на других языках.

Квебекцы, действительно, подвергались и всё ещё подвергаются преследованиям. Но многие отмечают другую группу пострадавших — индейцев, земли которых были отняты французскими и британскими колонистами. Предполагается, что за последние 30 лет в Канаде были убиты или пропали без вести 4 тыс. женщин и девочек из числа коренных народов, хотя точное число вряд ли когда-либо станет известно, заключает Daily Express.