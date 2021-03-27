Мнение: Китайский рынок неизбежно накажет эти компании

Китайский бойкот H&M и Nike

Китайская общественность объявила бойкот H&M и Nike, призвав не покупать их продукцию. Такую реакцию спровоцировали давние комментарии этих компаний по поводу вероятного использования подневольного труда уйгуров на уборке хлопка в провинции Синьцзян.

Компании H&M и Nike оказались в центре скандала в Китае. Против них ополчились китайская общественность, телевидение, торговые площадки и даже селебрити: все призывают отказаться от покупки продукции этих производителей и разрывают с ними отношения. За этим стоят заявления H&M и Nike о том, что они не будут использовать для производства своей продукции хлопок и пряжу из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Заявления были сделаны на фоне развернувшейся широкой дискуссии о нарушении прав человека и использовании подневольного труда уйгуров на уборке хлопка в СУАР.

Интересно, что H&M и Nike высказались еще в середине прошлого года и до настоящего времени китайскую общественность это не беспокоило. Но несколько дней назад Евросоюз, а чуть раньше Великобритания, США и Канада ввели санкции в отношении КНР на основании того, что та «проводит репрессивную политику в отношении мусульман, проживающих в СУАР, в частности в отношении уйгуров». Именно это, как считают зарубежные СМИ и эксперты, и стало главной причиной для нынешнего бойкота двух компаний.

Представители Коммунистического союза молодежи Китая в блоге организации в соцсети Weibo опубликовали скриншоты заявлений H&M и Nike с комментарием: «Распространяют слухи, чтобы бойкотировать синьцзянский хлопок, но при этом хотят делать деньги в Китае? Размечтались!»

Центральное телевидение Китая (CCTV) объявило, что буквы H и M в названии H&M в китайском языке соответствуют словам, обозначающим ложь и фальсификацию, и добавило, что «для таких компаний у нас есть четкий ответ: не покупать (их продукцию.— “Ъ”)!» По словам CCTV, H&M «просчиталась», пытаясь быть «праведным героем», и теперь «должна заплатить высокую цену за свои неправильные действия».

К бойкоту присоединились самые популярные торговые площадки страны, включая TMall, где официальный магазин H&M, по данным СМИ, заблокирован. Поиск товаров обоих производителей не дает никаких результатов на JD.com, Taobao и Pinduoduo. Несколько китайских знаменитостей, которые были «послами» этих брендов, объявили о разрыве отношений с компаниями, «распространяющими слухи о Китае и правах человека», и подчеркнули, что «интересы родной страны для них важнее всего». Издание Global Times (принадлежит печатному органу Компартии Китая «Жэньминь жибао») отметило, что китайские граждане «имеют право выявлять и представлять на суд общественности оскорбительные высказывания западных компаний» о делах в СУАР и «выражать свой гнев». При этом издание вспомнило, что когда-то «язвительные замечания» о синьцзянском хлопке делали еще и Adidas, New Balance, Burberry и Zara.

Нельзя просить китайцев отойти в сторону и позволить этим компаниям сохранять политкорректность для Запада, а в Китае попирать достоинство китайских потребителей,— подчеркивается в редакционной статье.— Китайский рынок неизбежно накажет эти компании».

На призыв организаций, прессы, телевидения и знаменитостей откликнулась общественность, и публикации под хештегом «Я поддерживаю синьцзянский хлопок» вошли в топ трендов в соцсети Weibo почти с 2 млрд просмотров. Пользователи начали публиковать в соцсетях видео, показывая, как они сжигают продукцию компаний.

Китайское представительство H&M ответило на происходящее публикацией в Weibo, в которой отметило, что «как и всегда, с уважением относится к китайским потребителям» и не заявляет никакой политической позиции. Для шведской компании китайский рынок является третьим по величине после Германии и США. В 2019 году продажи H&M в Китае, где у компании 520 магазинов, достигли $1,4 млрд. Для американского производителя китайский рынок также является третьим по величине после Северной Америки и региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). У Nike в Китае 7 тыс. магазинов, и в 2020 финансовом году (закончился в мае 2020 года) продажи компании там составили $6,7 млрд.

https://www.kommersant.ru/doc/4743107#id1408741 – цинк

Теперь в центре внимания Китая и другие бренды – но будет ли эта кампания работать на самом деле?

Всего за 24 часа H&M была практически стерта из цифрового мира Китая; вы не можете купить его топы и платья на крупнейших розничных онлайн-платформах, вы не можете заставить такси отвезти вас в один из его магазинов в крупнейшем приложении для вызова такси.

Физические магазины по-прежнему существуют и открыты – почти все они – но в сфере, где правящая Коммунистическая партия Китая может координировать свои действия наиболее быстро, H&M исчезла.

Только данные о продажах и решения шведской штаб-квартиры компании точно покажут влияние, которое оказывается на кампанию.

Но предыдущие усилия, нацеленные, в частности, на южнокорейскую сеть Lotte, показывают, насколько она может быть эффективной. Магазинов Lotte здесь больше нет после того, как они оказались в дипломатическом конфликте между Пекином и Сеулом.

Перед иностранными брендами всегда стояла задача продать свою продукцию 1,4 миллиарда китайцев, одновременно удовлетворяя растущие потребности глобальных клиентов и соблюдая правила этики.

Это стало еще более заметным в эпоху злоупотреблений в Синьцзяне. Некоторые видят в этом просто «Продажи против этики»; они выбирают, на чьей стороне оказаться. Другие пытаются найти способ достичь того и другого.

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56533560 – цинк

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