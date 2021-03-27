В мире сделали более 518 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

В мире по состоянию на утро 27 марта сделали более 518 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентсва Bloomberg.

Кампании вакцинации стартовали в 140 странах. Последний показатель составлял примерно 13,1 млн доз в день, отметило агентство.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 136,7 млн доз;

Китай – 91,3 млн доз;

страны ЕС – 65,2 млн доз;

Индия – почти 57 млн доз;

Великобритания – 32,3 млн доз.

При этом лидерами по темпам вакцинации являются Сейшелы (65,8% населения получили минимум одну дозу вакцины), Мальдивы (61,2%), Израиль (57,6%), Великобритания (43,9%) и Чили (32,8%).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине вакцинация началась 24 февраля. По состоянию на 27 марта в стране сделали 192,3 тыс. прививок, один человек получил две дозы.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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