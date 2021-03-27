 

В мире сделали более 518 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

27.03.2021, 11:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В мире по состоянию на утро 27 марта сделали более 518 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентсва Bloomberg.

Кампании вакцинации стартовали в 140 странах. Последний показатель составлял примерно 13,1 млн доз в день, отметило агентство. 

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 136,7 млн доз;
Китай – 91,3 млн доз;
страны ЕС – 65,2 млн доз;
Индия – почти 57 млн доз;
Великобритания – 32,3 млн доз.

При этом лидерами по темпам вакцинации являются Сейшелы (65,8% населения получили минимум одну дозу вакцины), Мальдивы (61,2%), Израиль (57,6%), Великобритания (43,9%) и Чили (32,8%).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине вакцинация началась 24 февраля. По состоянию на 27 марта в стране сделали 192,3 тыс. прививок, один человек получил две дозы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Армения заявила об ударах кассетными боеприпасами по Степанакерту

06.02 / Украине предсказали африканские зарплаты

11.09 / В волгоградских школах 16 классов ушли на удаленку из-за COVID-19

16.10 / Меркель отменила саммит ЕС в Берлине

10.01 / Американка сдала полиции мать, штурмовавшую Капитолий

05.07 / В Чикаго застрелили семилетнюю девочку

27.10 / Названа причина конфликта силовиков в Чечне

15.07 / Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября

11.09 / Киселев отреагировал на блокировку приложений ВГТРК на Украине

24.08 / 15-летний сын Лукашенко сопровождал отца в бронежилете и с автоматом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска