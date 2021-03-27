Врач объяснил важность вакцинации от COVID-19 для пожилых людей

Главный врач ГКБ № 15 им. Филатова Валерий Вечорко пояснил о важности прививки от COVID-19 для пожилых людей. Лица старшего возраста, как оказалось, переносят вакцинацию легче, чем молодые, однако болеют коронавирусом в более тяжелой форме.

Избежать заболевания COVID-19 можно, обладая антителами. Отвечая на вопрос о тесте на их наличие, главврач ГКБ № 15 Валерий Вечорко назвал показатели, свидетельствующие о вероятно уже перенесенной болезни в той или иной форме. Специалисты обращают внимание на иммуноглобулин G, у переболевших COVID-19 его значение превышает 10 единиц. Но вырабатываются антитела только в двух случаях, после того, как человек переболел, или вследствие сделанной прививки. Сейчас все страны мира стремятся провести как можно более широкие кампании по вакцинации населения. При этом существует ряд моментов, которые следует учитывать при принятии решения об уколе тем или иным препаратом.

Так, нежелательно вакцинироваться при обострении хронических заболеваний. Как известно, с возрастом их количество становится все больше, поэтому многие пожилые люди сомневаются, стоит ли им делать прививку от COVID-19. Валерий Вечорко объяснил, почему для лиц старше 60 лет особенно важно пройти вакцинацию. Ранее уже неоднократно сообщалось о наибольшей губительности коронавируса для пожилых. Они находятся в группе риска, и обезопасить себя можно именно сделав прививку.

Люди старшего возраста, несмотря на большую уязвимость при непосредственном заболевании, легче переносят последствия прививки. У них меньше осложнений, и протекают они в мягкой форме и быстрее. Несомненно, следует учитывать состояние здоровья и во время обострений диабета, кардиологических или других недугов отложить вакцинирование. Однако отказаться от прививки пожилым людям не стоит, подчеркивает доктор Вечорко. Только прививка обезопасит пациентов от коронавирусной инфекции, исход которой для людей в возрасте может быть крайне критичным.

Источник: aif.ru