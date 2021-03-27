 

Названы симптомы, при которых нужно отложить вакцинацию от COVID-19

27.03.2021, 11:04, Разное
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Специалисты Центрального НИИ эпидемиологии рассказали о симптомах, исключающих возможность вакцинации от COVID-19. Медики назвали хронические заболевания, при которых необходимо отложить прививки от коронавируса.
Коронавирус COVID-19 с момента первого появления в 2019 году охватил всю планету, перейдя в пандемию глобального масштаба с мутациями болезнетворных тел и новыми штаммами. Учёные всего мира пытаются найти эффективное средство от летального недуга, разрабатывая вакцины. Начали делать прививки и в России, однако, как оказалось, не всем стоит спешить делать подобную прививку.

Сотрудники Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора перечислили симптомы, при которых лучше воздержаться от похода в центр вакцинации. В первую очередь, к ним относятся люди с хроническими заболеваниями. Со слов доктора медицинских наук Александра Горелова, директора по научной работе вышеуказанного НИИ, не стоит делать прививку при обострении гастрита или других хронических недугов желудочно-кишечного тракта. Все страдающие заболеваниями хронического характера находятся в своеобразной группе риска. В их случае прививание может повлечь за собой тяжелые осложнения вируса. Вакцинация в таких ситуациях должна быть перенесена на более поздний срок, примерно через две недели после того, как пациент немного подлечится.

Стоит учитывать и то, что некоторые виды медикаментов снижают эффективность вакцины. К ним относятся не только препараты в таблетках или капсулах, но и растворы для инъекций. В первую очередь, это лекарства от ринита, во время обострения насморка врачи советуют после укола вакцины принимать антигистаминные средства.

Источник: www.kp.ru



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