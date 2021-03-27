 

Зеленский отменил назначение главы КС страны на должность судьи

27.03.2021, 10:50, Новости дня
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Украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о назначении главы Конституционного суда страны Александра Тупицкого на должность судьи.

«Отменить указ президента Украины от 14 мая 2013 года №256 «О назначении А. Тупицкого судьей Конституционного суда Украины (КСУ)», – цитирует текст указа ТАСС.

Также Зеленский отменил назначение другого судьи КСУ, Александра Касимина, занимавшего пост с 2013 года.

Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Председателя КС Украины Александр Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также, что не собирается уходить в отставку.

30 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об отстранении главы конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности на два месяца.

Тупицкий не явился в офис генпрокурора, куда был вызван для предъявления обвинения по уголовному делу о подкупе свидетеля. Генпрокурор попросил президента Украины отстранить Тупицкого. КС считает незаконным отстранение своего главы. Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму.

19 января Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило Тупицкого в нескольких правонарушениях, он официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.



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