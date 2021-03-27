В РФ зарегистрировали 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки в РФ зафиксировали 8885 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

«За последние сутки в РФ подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8885 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1062 (11,9%) без клинических проявлений», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

За все время в стране зафиксировали 4 млн 510 тыс. 744 случая коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,20%.

В прошлые сутки в РФ выявили 9167 случаев коронавируса.