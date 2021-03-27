 

В РФ зарегистрировали 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

27.03.2021, 10:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За последние сутки в РФ зафиксировали 8885 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

«За последние сутки в РФ подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8885 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1062 (11,9%) без клинических проявлений», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

За все время в стране зафиксировали 4 млн 510 тыс. 744 случая коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,20%.

В прошлые сутки в РФ выявили 9167 случаев коронавируса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Глава Евросовета призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и возвращению к переговорам

11.07 / “Укрзалізниця” возобновит курсирование 38 пригородных и трех региональных поездов

20.02 / Песков: НАТО вынуждает Россию защищаться от агрессивных действий альянса

05.02 / “Слишком жарко”. Актриса из “Сватов” снялась в просвечивающемся платье

06.08 / Американский инфекционист признал ситуацию с коронавирусом в США наихудшей в мире

29.08 / В Беларуси журналистов иностранных изданий массово лишают аккредитации

17.03 / Фонд «Круг добра» поддержал предложение о продлении моратория на отчетность для НКО

13.07 / Зеленский присвоил звание Героя Украины младшему лейтенанту Матвиеву, который погиб на Донбассе 10 июля

10.11 / Дегтярев рассказал жителям Хабаровского края о мерах по борьбе с коронавирусом

12.01 / Huawei выпустит браузер для ПК и сервисы HMS Core

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска