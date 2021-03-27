Что случится с Твиттером в России 17 апреля?

Вольные фантазии на тему, заданную Роскомнадзором.

Наверняка читатели уже слышали, что Роскомнадзор «замедлил» доступ к Твиттеру, а 16 апреля обещал полностью заблокировать эту социальную сеть, если компания не выполнит требований российского регулятора. Серьезность намерений подтвердил депутат Хинштейн: врагам, мол, на повторение печального конфуза с блокировкой Telegram лучше не надеяться, ибо «сегодня у государства достаточно механизмов влиять техническими способами», в том числе и на VPN, доступ к которым «может быть ограничен».

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Поскольку Твиттер популярностью в РФ, мягко говоря, не пользуется (в «ВКонтакте» — 496 млн сообщений в месяц, в Instagram — 265 млн, в «Одноклассниках» — 109 млн, в Facebook — 56 млн, в Twitter — 32 млн), отечественный обыватель очередной запрет Роскомнадзора пропустил через сознание с равнодушным скепсисом: мало, что ли, уже поназапрещали? И то правда: в списке РКН томится аж 439 тысяч 871 сайт. СМИ решили подыграть настроению обывателя и взялись за раскрутку заезженной пластинки: в РФ давно заблокирована деловая социальная сеть LinkedIn, заблокирован Rutracker, заблокировано Луркоморье, народные библиотеки Либрусек и Флибуста, пытались блокировать мессенджер Telegram.

Между тем, обыденность запретов в контексте Твиттера не так интересна, как обстоятельства, которые привели к весеннему обострению. В частности, Роскомнадзор не сразу заблокировал социальную сеть Джека Дорси, как поступал всегда раньше, а лишь «замедлил» к ней доступ. С чего бы? Ведь сегодня, после принятия соответствующего закона, можно смело глушить Твиттер, не дожидаясь судебного разбирательства. Еще более интересным мне представляются обстоятельства, послужившие формальным поводом для выдвижения Роскомнадзором ультиматума Твиттеру. Именно эти два контекста — «замедление» и повод — предлагаю разобрать читателю. По той причине, что лишь они способны вывести нас на серьезные выводы.

Начнем с хронологии:

— 23 февраля компания Твиттер публикует пресс-релиз (Disclosing networks of state-linked information operations), в котором сообщает, что 373 аккаунта Сети были бессрочно заблокированы за нарушение корпоративной «Политики в отношении манипуляции платформой и спама».

У всех заблокированных аккаунтов четкая территориальная детерминация: 238 связаны с властными структурами Ирана, 35 — с правительством Армении, 69 — с российскими государственными ведомствами (state actors), 31 — с российским Агентством интернет-исследований и российской властью (Russian government-linked actors).

В чем же провинились изгнанные из Твиттера аккаунты? Резонно предположить, что провинились они в нарушении «Политики в отношении манипуляции платформой и спама», тем более что о ней говорится в преамбуле пресс-релиза. Давайте посмотрим.

Цитирую текст «Политики»: «Под манипуляцией платформой мы понимаем использование Твиттера для совершения массовых, навязчивых или обманных действий, вводящих пользователей в заблуждение и (или) мешающих их взаимодействию с Твиттером».

Эти действия бывают трех видов:

«Распространение спама в коммерческих целях, искусственное взаимодействие с целью создания видимости того, что те или иные учетные записи или контент популярны или активны»;

«Координированные действия с целью искусственного влияния на переписки путем использования нескольких учетных записей, фиктивных учетных записей, автоматизации и (или) сценариев»;

«Координированные вредоносные действия, поощряющие или стимулирующие поведение, которое нарушает Правила Твиттера».

Думаю, читатели, активно пользующиеся Твиттером, после ознакомления с «Политикой» (сознайтесь, что раньше вы этот документ никогда не читали!) впали в некоторое недоумение. Я, например, использую Твиттер ежедневно и постоянно в своей работе. Не потому, что мне нравится формат кратких сообщений, а потому что самая актуальная и важная информация по информационным технологиям, фондовым рынкам, DeFi и криптоэкономике (основные сферы моих интересов) сосредоточена именно в этой социальной сети. Первые новости — всегда в Твиттере, а затем уже дублируются в остальных местах (Telegram, Medium, Github и т.д.).

Так вот, могу с полной ответственностью заявить: три перечисленных в «Политике» «манипулятивных» действия составляют основу деловой активности Твиттера в 99% случаев!

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Твиттер — это полигон для столкновения корпоративных, финансовых, экономических и политических интересов,

поэтому ангажированные лица постоянно, интенсивно и целенаправленно работают над формированием выгодного для себя и кругов, ими представляемых, общественного мнения. Манипуляция общественным мнением — это норма. И в Твиттере, и в Facebook, и во всех остальных социальных сетях без исключения. Ради этой манипуляции складываются блоки, координируются усилия, производятся искусственные вбросы, дискредитируются конкуренты, создаются условия для вирусного распространения выгодной информации.

В подобных обстоятельствах педалировать нарушение «Политики в отношении манипуляции платформой и спама» в качестве основного повода для запрета аккаунтов, было бы смешно, поэтому Твиттер этого и не делает. В пресс-релизе компании в адрес 373 заблокированных аккаунтов выдвигаются совершенно иные обвинения. А именно:

Иранские аккаунты «пытались нарушить публичную дискуссию во время первых президентских дебатов в США 2020 года»;

Армянские аккаунты «продвигали дискурс, направленный против Азербайджана, и были выдержаны в выгодном для армянского правительства геостратегическом ключе»;

Российские аккаунты «усиливали нарратив российского правительства, направленный на подрыв доверия к альянсу НАТО и его стабильности».

Фото: РИА Новости

Признаюсь, когда я это прочитал в первый раз в русскоязычном источнике, я глазам своим не поверил, поэтому сразу нашел и перечитал оригинал пресс-релиза Твиттера. Оригинал дословно совпал с переводом. Я даже нашел в нем дополнительные пикантности, вроде поминания главного источника аналитической информации, на основании которой Твиттер блокировал аккаунты из Ирана — Федеральное бюро расследований! Что-то подсказывает, что армянские и российские аккаунты блокировались по наводке того же ведомства.

Что же творится с миром, скажите на милость?! Чем же это занимается частная компания под названием Твиттер? Я вам скажу чем: перед нами образец бесстыдного попрания краеугольных принципов свободы слова! Перед нами отвратительная цензура, основанная на геополитической и идеологической партийности!

После подобных блокировок ни один объективный и честный человек не посмеет отрицать, что Твиттер сегодня — полноправный и энергичный киборг в холодной войне, которая буйным цветом цветет в цифровом пространстве.

Нарушали иранские, армянские и российские аккаунты положения «Политики в отношении манипуляции платформой и спама» Твиттера? Почти не сомневаюсь, что нарушали. Точно так же, как их нарушают ежедневно десятки млн других аккаунтов в этой социальной сети. Я регулярно наблюдаю, как финансовые и IT-компании неделями не могут достучаться до службы поддержки Твиттера, умоляя их заблокировать аккаунты мошенников-двойников легитимного бизнеса, которые, прикрываясь чужим брендом, крадут на доверии деньги пользователей!

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У Твиттера, однако, руки не доходят своевременно блокировать неприкрытый криминал. Зато на блокировку политических аккаунтов из Ирана, Армении и РФ время быстро находится.

Посмотрим теперь, как Роскомнадзор отреагировал на беспредел социальной сети Джека Дорси.

24 февраля РКН обращается в Твиттер с требованием объяснить блокировку 100 российских аккаунтов и предоставить их список. В ответ — кто бы сомневался! — тишина. Эта тишина особо показательна в контексте прошлых отношений российского регулятора с американской соцсетью.

Противостояние началось еще 20 апреля 2015 года, когда Жуков, тогда еще руководитель РКН, впервые публично пожаловался на сложности в общении с представителями Твиттера. Сложности эти, впрочем, тогда были связаны с понятным нежеланием Твиттера выполнять требования закона ФЗ-242, который обязывал хранить персональные данные российских жителей на территории РФ.

А вот дальше произошло маленькое чудо. В январе 2016 года Роскомнадзор выставил Твиттеру список из 1900 аккаунтов, которые, по мнению российского регулятора, нарушали российское законодательство и, следовательно, подлежали блокировке, а Твиттер в ответ… удовлетворил просьбу! Поверите ли: на 97%. То есть удалил практически все, что просили российские чиновники.

Удивительно? Нет, конечно! Если вы посмотрите, как вели себя в Китае Google, Apple, Microsoft, Amazon, Intel, IBM и прочие американские компании на протяжении нулевых годов, когда политическая повестка дня американского правительства еще не заслоняла интересы корпоративного бизнеса, то вы поймете, что единственным словом, описывающим их поведение, было complacency, полное потакание. Потакание не только на словах, но и в делах: корпоративная Америка явилась главным поставщиком оборудования для строительства «Золотого щита», Великого китайского файрволла (surprise!).

У бизнеса во все времена было только одно руководство к действию — pecunia non olet. Всякий раз, как мы наблюдаем нарушение этого правила, можно не сомневаться: в бизнес вмешалась политика.

Самый бурлеск, однако, только начинается. На запрос Роскомнадзора от 24 февраля Твиттер не ответил, поэтому 10 марта российское ведомство принимает решение о «первичном замедлении скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств».

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Теперь, читатель, держись крепко за стул: как вы думаете, какой предлог использовался для «замедления»? Блокировка 100 российских аккаунтов? Как бы не так! «Срочные меры по защите российских жителей от влияния противоправного контента в соцсети Twitter».

Твиттер, оказывается, «до сих пор не удалил 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 — с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 — с детской порнографией, 149 — с информацией об использовании наркотиков».

Можно спорить о комичности или эффективности ассиметричного ответа, который Роскомнадзор заимствовал из арсенала борьбы СССР с идеологическими противниками. Нас, однако, сейчас должно интересовать совсем другое: а что там с этими 3168 материалами про суицид и детскую порнографию? Они присутствуют в этой социальной сети или не присутствуют?

Лично у меня нет сомнений, что присутствуют. Должны же сотрудники РКН как-то отрабатывать зарплаты. Прямо вижу, как клерки неделями шерстят социальную сеть в поисках непотребства. Благо напрягаться не приходится: непотребства в Твиттере (как и в любой социальной сети) пруд пруди, так что при желании можно найти не 3168, а 316 тысяч твитов про суицид, наркотики и детскую порнографию. Нет сомнений и в том, что Твиттер их своевременно не удаляет. Как не удаляет он аккаунты мошенников, вымогателей и шантажистов. Не по злому умыслу, а просто руки не доходят.

Совсем иной коленкор, когда родное американское КГБ присылает разнарядку на экстренное удаление аккаунтов геополитических противников Родины — из Ирана, Армении и России.

Нам осталось рассмотреть второе обстоятельство: почему «замедление», а не сразу блокировка? Журнальное пространство заставляет опустить логические подводки, поэтому выдаю готовые результаты своих фантазий: ультиматум РКН не имеет никакого отношения ни к заблокированным аккаунтам «ольгинских троллей» (или кто там мешал американским политикам проводить дебаты), ни к незаблокированным аккаунтам с детской порнографией. Если бы РКН всерьез интересовали эти аккаунты, он бы, конечно, сходу заблокировал Твиттер.

Фото: ТАСС

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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