ВМС США направят специалистов для разблокировки Суэцкого канала – СМИ

Военно-морские силы США планируют отправить группу экспертов по дноуглубительным работам к Суэцкому каналу, чтобы определить, как разблокировать движение. Об этом телеканал CNN сообщил 26 марта, ссылаясь на неназванных чиновников минобороны США.

По данным источников, эксперты, которые оценят перспективы работ по разблокированию судна, прибудут в район Суэцкого канала не позднее субботы.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 26 марта также заявила, что США предложили свою помощь египетским властям. Псаки сказала, что переговоры с египетскими властями продолжаются и что Белый дом “очень внимательно отслеживает ситуацию”.

Как отмечает CNN, правительство Египта согласилось принять предложение о помощи от США.

23 марта судно MV Ever Given компании Evergreen, которое шло под флагом Панамы, село на мель в Суэцком канале. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.

Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти, сообщило агентство Reuters. В пробку в канале попали примерно 150 крупных контейнеровозов, танкеров и балкеров. 25 марта судоходство в канале остановили.

По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd’s List, блокировка канала ежедневно задерживает движение товаров на общую сумму в $9,6 млрд. Таким образом, каждый час простоя – потеря $400 млн для мировой торговли. Владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.

Освобождение судна, по мнению экспертов, может занять несколько недель. 25 марта вокруг контейнеровоза начали углублять дно.

Ever Given – одно из крупнейших грузовых судов в мире. Оно может одновременно перевозить около 20 тыс. контейнеров.

Суэцкий канал – судоходный канал в Египте длиной 193 км, соединяющий Средиземное и Красное моря. Это один из важнейших торговых путей в мире, ежедневно через него проходит около 50 кораблей.

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