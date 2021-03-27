В Украине сделали уже 192,2 тыс. прививок от коронавируса

В Украине сделали уже 192 264 прививки от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 27 марта на странице в Facebook.

За сутки прививкки получили 17 939 человек.

С начала кампании вакцинации один человек получил две дозы вакцины.

“По состоянию на 26 мартв лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек”, – добавил министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/898916770651319

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1,6 млн человек, 31,8 тыс. заболевших умерли, почти 1,3 млн – выздоровели.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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