 

В мире подтверждено более 126 млн случаев коронавируса

27.03.2021, 10:30, Новости дня
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В мире по состоянию на 27 марта подтвреждено 126,1 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

Умерло от коронавируса 2 млн 768 тыс. человек, выздоровело – 71,5 млн заболевших.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (30,2 млн заболевших, 548 тыс. умерших);
Бразилия (12,4 млн заболевших, 307,1 тыс. умерших, 10,9 млн выздоровевших);
Индия (11,9 млн заболевших, 161,2 тыс. умерших, 11,3 млн выздоровевших);
Франция (4,5 млн заболевших, 94,4 тыс. умерших);
Россия (4,5 млн заболевших, 95,4 тыс. умерших, 4 млн выздоровевших);

Франция и США не публикуют данные о выздоровевших от COVID-19.

Украина в списке на 16-м месте. По состоянию на 27 марта в стране коронавирус подтвердили у 1,6 млн человек, 31,8 тыс. заболевших умерли, почти 1,3 млн – выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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