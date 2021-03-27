 

Военные Мьянмы заявили, что передадут власть в стране после новых выборов

27.03.2021, 10:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы. Об этом 27 марта заявил главнокомандующий ВС Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн, сообщает Кyodo.

Мин Аунг Хлаинг во время речи на военном параде, посвященном Дню Вооруженных сил, заявил, что военный переворот был “неизбежен” из-за фальсификаций на прошлогодних выборах.

Генерал заверил, что военные готовы отдать власть после следующих “свободных и справедливых выборов”.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

Правоохранители жестко разгоняют митингующих. По данным ООН, 13 марта были убиты 18 человек, а 14-го – 38, среди жертв есть женщины и дети. До этого самым кровавым днем протестов в ООН называли 3 марта – тогда во время разгона пикетчиков силовики застрелили не менее 23 человек и ранили около 100. В том числе были убиты не менее пяти детей.

26 марта ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы сообщала о 328 задокументированных смертях в ходе протестов. Организация предполагает, что реальное число жертв больше.

10 марта стало известно, что минфин США ввел санкции против двух взрослых детей военного лидера Мьянмы генерала Мин Аун Хлайна. Санкции введены против Аун Пьяе Соне и Кхин Тири Тет Мон, а также шести компаний, которые им принадлежат. Европейский союз также ввел санкции в отношении 11 человек, имеющих отношение к военному перевороту и репрессиям против безоружных протестующих в Мьянме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Саакашвили о переговорах со страной-агрессором: С врагами и преступниками разговаривать должен международный суд

15.01 / Британия призвала Россию пересмотреть решение о выходе из ДОН

12.08 / Эксперты выяснили, как мозг приматов приспособился к чтению

21.12 / Собянин стал главой комиссии Госсовета по госуправлению

03.11 / ООН готова приравнять обстрелы мирного населения в Нагорном Карабахе к военным преступлениям

22.12 / “Все причастные должны уйти в отставку”. В Боснии разразился скандал из-за украинской иконы, подаренной Лаврову

21.12 / Умер сценарист Александр Курляндский

23.03 / Россия призвала Болгарию прекратить шпионское шоу

19.01 / Генетики создали эликсир молодости для червей

06.10 / Стало известно об отставке ректора МГИМО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска