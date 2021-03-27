Военные Мьянмы заявили, что передадут власть в стране после новых выборов

Военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы. Об этом 27 марта заявил главнокомандующий ВС Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн, сообщает Кyodo.

Мин Аунг Хлаинг во время речи на военном параде, посвященном Дню Вооруженных сил, заявил, что военный переворот был “неизбежен” из-за фальсификаций на прошлогодних выборах.

Генерал заверил, что военные готовы отдать власть после следующих “свободных и справедливых выборов”.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

Правоохранители жестко разгоняют митингующих. По данным ООН, 13 марта были убиты 18 человек, а 14-го – 38, среди жертв есть женщины и дети. До этого самым кровавым днем протестов в ООН называли 3 марта – тогда во время разгона пикетчиков силовики застрелили не менее 23 человек и ранили около 100. В том числе были убиты не менее пяти детей.

26 марта ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы сообщала о 328 задокументированных смертях в ходе протестов. Организация предполагает, что реальное число жертв больше.

10 марта стало известно, что минфин США ввел санкции против двух взрослых детей военного лидера Мьянмы генерала Мин Аун Хлайна. Санкции введены против Аун Пьяе Соне и Кхин Тири Тет Мон, а также шести компаний, которые им принадлежат. Европейский союз также ввел санкции в отношении 11 человек, имеющих отношение к военному перевороту и репрессиям против безоружных протестующих в Мьянме.

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