 

Синоптики пообещали москвичам день без осадков

27.03.2021, 9:56, Новости дня
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В Москве в субботу ожидается высокое атмосферное давление и переменная облачность без осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Переменная облачность, без осадков. В Москве сегодня плюс 7-9 градусов. А в Подмосковье 5-10 градусов», – цитирует Леуса РИА «Новости».

По его словам, ветер в столице северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление поднимается, к вечеру оно составит 754 миллиметра ртутного столба, это превышает норму.

В пятницу сообщалось, что в Москве из-за теплой и солнечной погоды расцвели подснежники.



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