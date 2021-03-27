Синоптики пообещали москвичам день без осадков

В Москве в субботу ожидается высокое атмосферное давление и переменная облачность без осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Переменная облачность, без осадков. В Москве сегодня плюс 7-9 градусов. А в Подмосковье 5-10 градусов», – цитирует Леуса РИА «Новости».

По его словам, ветер в столице северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление поднимается, к вечеру оно составит 754 миллиметра ртутного столба, это превышает норму.

В пятницу сообщалось, что в Москве из-за теплой и солнечной погоды расцвели подснежники.