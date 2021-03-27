 

Утверждены пошлины на экспорт подсолнечника из России

27.03.2021, 9:56, Новости дня
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Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции одобрила вывозную пошлину на семена подсолнечника в размере 50%, не менее 320 долларов за тонну, сообщило Министерство экономического развития.

«На заседании было поддержано предложение Минсельхоза РФ установить ставку вывозной таможенной пошлины в отношении семян подсолнечника в размере 50%, но не менее 320 долларов США за 1 тонну на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

При этом экспортная пошлина на подсолнечное масло при цене ниже 1 тыс. долларов за тонну взиматься не будет, добавили в министерстве.

Также таможенная подкомиссия поддержала предложение продлить вывозную пошлину на семена рапса в 30%, при этом пошлина не может составлять менее 165 евро за тонну.

Напомним, с 15 марта в РФ вступили в силу экспортные пошлины на кукурузу в размере 25 евро за тонну и на ячмень – в размере 10 евро за тонну.



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