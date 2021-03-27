Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Президент РФ поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив важность и работу еврейских организаций, направленную на поддержание мира и согласия в общества, сообщила пресс-служба Кремля.

«Этот особо почитаемый последователями иудаизма праздник имеет непреходящую историческую, духовно-нравственную ценность. Он обращает верующих к событиям глубокой древности – освобождению еврейского народа от рабства, к торжеству идеалов свободы, добра и справедливости», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

По словам Путина, еврейские организации РФ многое делают для сбережения религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков, уделяют неустанное внимание вопросам укрепления института семьи и воспитания молодежи.

«Самого искреннего уважения заслуживает их большая, востребованная работа, направленная на поддержание мира и согласия в обществе, развитие международных гуманитарных связей», – отметил президент.