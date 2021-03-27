 

Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

27.03.2021, 9:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив важность и работу еврейских организаций, направленную на поддержание мира и согласия в общества, сообщила пресс-служба Кремля.

«Этот особо почитаемый последователями иудаизма праздник имеет непреходящую историческую, духовно-нравственную ценность. Он обращает верующих к событиям глубокой древности – освобождению еврейского народа от рабства, к торжеству идеалов свободы, добра и справедливости», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

По словам Путина, еврейские организации РФ многое делают для сбережения религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков, уделяют неустанное внимание вопросам укрепления института семьи и воспитания молодежи.

«Самого искреннего уважения заслуживает их большая, востребованная работа, направленная на поддержание мира и согласия в обществе, развитие международных гуманитарных связей», – отметил президент.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Тодуров: Есть закон, по которому на медицину не может быть выделено менее 5%. Сегодня выделяют 4%. Любой врач может подать в суд на ВР – и выиграть

17.08 / Трамп сообщил, что в Беларуси ситуация “ужасная”

18.02 / Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

24.01 / Компания Huawei зарезервировала для себя большую часть процессоров Kirin 9000

08.07 / Госдепартамент: в США по-прежнему рады иностранным студентам

18.02 / Однофамилец Шария рассказал, что получил $500 за регистрацию партии на его имя, но теперь хочет отозвать свое разрешение

14.09 / Завершился онлайн-марафон «Ночь выборов»

15.01 / Долг граждан Украины за коммунальные услуги достиг 2,4 млрд долларов

15.11 / В Грузии оппозиция провела четвертый масштабный митинг, требуя новых выборов в парламент

30.06 / Во Львове и Черновицкой области для больных COVID-19 разворачивают больницы второй очереди – Радуцкий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска