 

Le Parisien – «250 грамм совершенства» — Франция будет добиваться включения багета в список ЮНЕСКО

27.03.2021, 9:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Французский багет может в скором времени войти в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, пишет Le Parisien. Как объявила изданию министр культуры страны, искусство создания этого всемирно известного хлеба будет представлено в ЮНЕСКО до 31 марта, однако решение о его включении в список будет принято не раньше осени 2022 года.


Reuters

Войдёт ли в скором времени багет в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, задаётся вопросом Le Parisien. Как передаёт издание, в четверг самый известный в мире французский хлеб сделал решительный шаг в этом направлении: Франция решила подать заявку на номинацию в ЮНЕСКО.

Находясь в больнице с COVID-19, министр культуры Розелин Башло сказала газете на правах эксклюзивности: «Багет — живая часть нашего наследия! Живая, но хрупкая, потому что основана на исключительном опыте мастеров и их приверженности этой красивой, но такой сложной работе… Этот продукт нас объединяет, и поэтому я выбрала его». Как передаёт издание, Министерство культуры должно подать документы в ЮНЕСКО до 31 марта, а окончательное решение организация примет не раньше осени 2022 года.

Как напоминает газета, министр культуры Франции фактически выбирала кандидата на включение в список ЮНЕСКО из двух вариантов: одним было искусство создания багета, а другим — мастерство обновления цинковой кровли на парижских крышах.

Хотя изначально шансы были не на стороне багета, искусство восстановления цинковых крыш страдало одним серьёзным недостатком — оно «слишком парижское», отмечают в Министерстве культуры.

У пекарей при этом имелся главный козырь: поддержка Эммануэля Макрона. 13 января 2021 года, принимая в Елисейском дворце мастеров-пекарей, глава государства заявил: «Да, я буду защищать и представлять французский багет в ЮНЕСКО, потому что я верю в него… Мы предложим наш багет со всеми его характеристиками — 250 грамм совершенства и волшебства».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / ЦИК признала избранным народным депутатом Украины Свидерскую

17.07 / Симоньян: Хозяин дачи наставил мне в лоб пистолет и выстрелил

12.08 / Суд освободил по УДО экс-сотрудника ФСБ, который дал показания на коллег

12.11 / Звезду фильма “Елки” и шоу “Наша Russia” госпитализировали с коронавирусом

16.08 / Боевики нарушили перемирие на Донбассе установкой инженерного оборудования

21.12 / В Британии признали, что ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля

29.08 / Трамп посетит районы Луизианы и Техаса, пострадавшие от урагана «Лаура»

17.08 / «АвтоВАЗ» возобновил производство

10.11 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

10.03 / Госдеп пообещал противодействовать завершению «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска