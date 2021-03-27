BFM TV – из центра Парижа эвакуировали палаточный лагерь мигрантов

Несколько ассоциаций помощи беженцам раздали палатки выходцам из Афганистана и Африки, которые расположились на площади Республики в самом центре французской столицы. Эта акция помогла привлечь внимание властей к бедственному положению мигрантов, и к концу дня их перевезли на автобусах во временное жильё, пишет BFM TV.

Быстро вытащив из этого грузовика несколько десятков палаток, различные ассоциации за пару минут установили их на площади Республики. Эта акция, прошедшая прямо перед началом комендантского часа, объединила почти 350 мигрантов, в основном выходцев из Афганистана и африканских стран к югу от Сахары.

МИГРАНТ: Я очень доволен, что мне дали палатку. Сложно не есть, жить без крыши над головой и спать на улице, когда холодно, это очень сложно.

МИГРАНТКА: Я испытала облегчение. По крайней мере я вижу, что есть люди, которые нам помогают, которые борются за нас, чтобы время от времени у нас всё-таки появлялось жильё.

В непринуждённой атмосфере присутствующие группы волонтёров снова потребовали, чтобы нашли решения для размещения этих беженцев, потому что они существуют.

ФИЛИПП КАРО, ассоциации солидарности мигрантам на авеню Президента Уилсона: В Париже есть десятки, 113 тысяч, если я правильно помню, пустых помещений и 400 тысяч в Парижском регионе. И есть законодательные инструменты, по сути, существуют законы, которые позволяют реквизировать эти помещения, чтобы предоставить убежище людям в опасности.

Незадолго до полуночи власти наконец развезли семьи по убежищам на автобусах, чтобы в срочном порядке подыскать им жильё.

МАЭЛЬ, член ассоциации Utopia 56: Срочное жильё — это решение на сегодняшний вечер, это хорошая вещь, однако потом надо внимательно следить. Мы будем следить, чтобы эта операция не оказалась просто для успокоения и отменилась потом, когда людей приютили, а потом выбросили на улицу на следующий день.

В прошлом году 23 ноября похожий палаточный лагерь во время сноса пострадал от действий полиции. Министр внутренних дел Жерар Дарманен привлёк внимание к шокирующим изображениям, а прокуратура Парижа завела дело.

Дата выхода в эфир 26 марта 2021 года.