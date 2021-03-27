 

24 канал – эксперт предупредил о климатическом кризисе на Украине

27.03.2021, 9:42, Новости дня
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Старший консультант Биоэнергетической ассоциации Украины Алексей Эпик считает, что если Киев не начнёт активную программу декарбонизации, то в стране в ближайшем будущем на месте полей и лесов возникнут пустыни. Как пишет «Телеканал новин 24», эксперт также добавил, что уже сейчас повреждение лесных насаждений подошло к критической черте, и если не принимать меры, то процесс может стать необратимым.


Reuters

Если не начать активную программу декарбонизации, то на Украине уже в ближайшем будущем на месте полей и лесов возникнут пустыни. Как передаёт «Телеканал новин 24», такое мнение высказал старший консультант Биоэнергетической ассоциации Украины Алексей Эпик во время онлайн-семинара «Возобновляемые источники энергии для декарбонизации».

Эксперт отметил, что уже сейчас повреждение лесных насаждений подошло к критической черте. Гослесагентство Украины отчитывается о том, что на 1 января 2019 года засохло 413 тыс. гектаров лесных насаждений. Это 5% всего лесного фонда страны. Экологи предупреждают: если повреждения лесов достигнет 6%, процесс может стать необратимым.

Ещё одна угроза, нависшая над Украиной из-за выбросов в атмосферу, — снижение урожайности и деградация сельского хозяйства. В 2020 году из-за чрезмерной засухи аграрии потеряли 200 тыс. гектаров кукурузы и 300 тыс. гектаров подсолнечника. Поэтому в августе 2020 года Минэкономразвития снизило прогноз по сбору зерновых с 73,1 до 70 миллионов тонн.

«В будущем это прямой путь к деградации сельского хозяйства в южных регионах Украины. Как следствие — приближение продовольственного кризиса», — говорит Алексей Эпик.

Эксперт также считает, что климатический кризис, спровоцированный выбросами в атмосферу, также грозит затоплением южных регионов Украины. В опасной зоне находятся Одесса, Керчь, Херсон, Мариуполь и другие города.



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