 

26 марта боевики на Донбассе открывали огонь четыре раза, погибло четверо украинских военных – штаб ООС

27.03.2021, 9:36, Новости дня
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26 марта российско-оккупационные войска на Донбассе открывали огонь четыре раза. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 27 марта.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вооруженные формирования РФ осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В том же направлении, в пригороде поселка Майорск, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

В результате этих обстрелов погибло четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” оссийско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия в направлении позиций Вооруженных сил Украины вблизи Верхнеторецкого”, – добавили в штабе.

С начала суток 27 марта боевики открывали огонь один раз.

“Недалеко от населенного пункта СЛАВНОЕ противник открывал огонь из гранатометов различных систем. Потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3958121984277975/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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