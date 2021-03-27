В Украине за сутки подтвердили еще 17,4 тыс. случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 17 424 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook 27 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки от коронавируса умерло 290 человек, 7124 пациента выздоровело, госпитализировано 4747 человек.

Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 1 632 131 человека, 31 751 человек умер, 1 297 282 заболевших выздоровело.

26 марта в Украине провели 123,5 тыс. тестирований на коронавирус (55,5 тыс. – методом ПЦР, 22 470 – методом ИФА и 45 530 экспресс-тестов на антиген). С начала эпидемии в Украине провели 7,9 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и Киеве (1226)”, – написал министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/898916770651319

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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