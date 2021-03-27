Кравчук заявил о намерении России уничтожить Украину

Политик заявил, что Россия не относится к Украине как к суверенному государству, для нее это “некая подчиненная территория”. Кравчук не исключил, что в скором будущем Москва может выдвинуть Киеву территориальные претензии. По мнению экс-президента, конечной целью России является уничтожение Украины.

Кроме того, политик назвал Москву виновной в обстрелах рядом с поселком Шумы в Донбассе. Экс-президент Украины призвал мировое сообщество обратить внимание на происходящее и продолжить давление на Россию. Кравчук подчеркнул, что Европа и США должны применить дипломатические и санкционные меры.

Ситуация в Донбассе обострилась в марте этого года. По данным СМИ, количество обстрелов со стороны Украины увеличилось в несколько раз. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил, что Киев не отбросил идею военного разрешения конфликта на юго-востоке.

Отметим, что конфликт в Донбассе остается нерешенным уже восемь лет. Киевские власти проводят военную операцию против Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР), которые объявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в начале 2014 года.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела и называл ее “агрессором”. Представители России отрицали все заявления. Москва не раз говорила, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и заинтересована в скором разрешении политического кризиса.