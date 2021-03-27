Fox News: Штаб Байдена воспользовался карантином, чтобы ограничить количество журналистов на пресс-конференции

Авторитетный американский канал Fox News прокомментировал организацию пресс-конференции Джо Байдена. Обозреватели уверены, что штаб президента воспользовался карантином, вызванным пандемией коронавируса, чтобы ограничить количество журналистов на первой пресс-конференции лидера страны.

Первая дискуссия президента США Джо Байдена с представителями СМИ оставила больше вопросов, чем ответов. Новый лидер страны не раскрыл подробностей своей стратегии и будущих планов, в том числе в отношениях с Россией или поддержки Украины. Журналист NBC Джефф Беннет, аккредитованный в Белом доме, признался, что конференция проходила под строгим контролем администрации президента. Для этого они воспользовались карантинными ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.

Возможность задать вопрос Байдену могли при этом получить только сотрудники «дружественных» СМИ, поскольку их темы были известны и согласованы с властями заранее. Целью руководителей штаба Байдена было избежать тяжелых и неудобных тем. Именно поэтому на мероприятии не прозвучало интересующих многих ответов о коррупции Хантера Байдена или ситуации с Тарой Рид, обвинившей Джо Байдена в харассменте. Не озвучил никто даже расовой темы и прошлогодних бунтов, связанных с этим.

Именно такой сценарий встречи президента Джо Байдена с народом был написан специально. Окружение президента не решилось предоставить своему шефу возможность ответить на самые каверзные вопросы. Пользуясь ограничениями, штаб обезопасил новоизбранного хозяина капитолийских холмов от очередных ошибок. Напомним, еще в ходе предвыборных поездок Байден неоднократно становился объектов насмешек из-за оговорок и ляпов.

Канал Fox News акцентировал внимание зрителей на том, что с момента инаугурации прошло уже два месяца. Однако и сейчас однопартийцы стараются обеспечить Джо Байдену комфортные условия при общении с людьми. Между тем, в вопросах к главе государства репортеры не забыли снова упомянуть о неудачах Дональда Трампа, проигравшего в борьбе за главный пост в стране.

Источник: inosmi.ru