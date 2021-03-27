 

Европа признает невозможным возращение Крыма в состав Украины

27.03.2021, 9:16, Разное
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Практически вся Европа негласно признаёт невозможным возвращения Крыма в состав Украины. Об этом пояснил немецкий политолог Александр Рар.
Он объяснил, что на государственном уровне этот вопрос даже не рассматривается, и многие политические деятели уже окончательно приняли решение, что вернуть Крым Украине не удастся. Официально такая позиция не разглашается ввиду своих либеральных ценностей. Несмотря на это, объясняет политолог, трудно сейчас представить ситуацию, в которой жители Крыма начали бы активно голосовать и поддерживать возвращение в Украину. Это происходит из-за внушительного числа русских граждан, проживающих на территории полуострова. Помимо этого, Рар объяснил, что и до референдума в Крыму проживало много русскоговорящих жителей и россиян в том числе.

Референдум в Крыму проводился в 2014 году. Именно тогда 97% граждан полуострова проголосовали за присоединение территории республики к России. В одном только Севастополе инициативу поддержали 95% жителей. Именно с того времени в Москве заявили, что вопрос принадлежности Крыма закрыт, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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