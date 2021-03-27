 

Онколог Мяснякин назвал первые признаки рака крови у детей

27.03.2021, 9:16, Разное
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Онколог Михаил Мяснякин пояснил о первых признаках рака крови, которые могут наблюдаться у детей. Также специалист назвал факторы риска, способствующие появлению злокачественных новообразований в раннем возрасте.
У детей онкология встречается довольно редко, но врачи могут диагностировать у маленьких пациентов около десяти видов опухолей. Рак развивается из-за генетических факторов, аномалий развития и влияния на организм внешних факторов. Нередко злокачественные новообразования появляются из-за родовых травм, курения и распития спиртных напитков во время беременности, хронических заболеваний мочеполовой системы мам. Родителям важно следить за самочувствием своих детей и обращаться к педиатрам на плановые осмотры.

Распространенным диагнозом среди подростков является рак крови. Лейкоз предполагает нарушение функционирования костного мозга. У заболевших неправильно созревают кроветворные клетки в органе ЦНС, в результате начинает наблюдаться нехватка лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов. Лечится такой вид онкологии посредством химиотерапии.

Существует ряд тревожных признаков рака крови: плаксивость, потеря веса, снижение аппетита, бледные кожные покровы, быстрая утомляемость, невнимательность.



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