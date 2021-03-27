 

В Москве два человека погибли из-за столкновения с поездом

27.03.2021, 9:02, Новости дня
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В Москве поезд сбил трех человек, двое погибли на месте, инцидент произошел на платформе, расположенной на улице Подольских курсантов, сообщают СМИ.

В результате происшествия скончались 41-летний мужчина и женщина, один из пострадавших сумел выжить, хотя его затянуло под платформу, пишет РЕН-ТВ.

В феврале в московском метро за один день произошло два случая падения людей на рельсы, один из упавших погиб.



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