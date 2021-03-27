Мошенники изобрели схему кражи денег с карт с помощью BlaBlaCar

Мошенники придумали новую схему кражи денег у граждан с помощью сервиса BlaBlaCar, в случае, если пользователь нарушает правила пользования сервисом, злоумышленники якобы могут списать все средства с его карты, пишут СМИ.

Одна из пользователей нашла водителя через BlaBlaCar, чтобы отправить посылку в другой город, водитель попросил аванс, и та перевела ему 1400 рублей, передает РИА «Новости».

После этого он сообщил, что это много, но сдачу он вернет ей через само приложение BlaBlaCar, поскольку «так надежнее». Он прислал ей ссылку с логотипом приложения, где нужно ввести данные карты и ввести код CVV, но девушка испугалась и не стала его вводить.

Эксперты сообщили, что это была попытка похитить средства с карты клиента. Партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Вячеслав Шляго уточнил, что условия пользования приложения запрещают водителю просить аванс, он пояснил, что сервис может вернуть сбор за услуги только в случае отмены поездки по вине водителя.

«Это делается в самом приложении – для этого не требуется переходить по ссылкам на сторонние сайты», – сказала директор Центра финансовой культуры Елена Феоктистова.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов отметил, что такая мошенническая схема появилась несколько месяцев назад, она не требует взлома самого сервиса.

«Злоумышленники создают отдельную страницу в интернете, чаще всего с похожим дизайном и именем сайта. Именно на него перенаправляется жертва», – сказал Голованов.

Эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев уточнил, что если мошенник получит данные и коды карты, то сможет списать с нее все средства. Директор по маркетингу BlaBlaCar Михаил Добров отметил, что, следуя правилам безопасности сервиса, можно исключить вероятность быть обманутыми мошенниками.

«Непосредственно в процессе бронирования места у водителя-попутчика мы несколько раз предупреждаем пользователей о том, что нельзя совершать предоплату поездки (всплывающий pop-up), предоставлять попутчикам платежные данные и обсуждать детали поездки в других мессенджерах. И еще: через сервис BlaBlaCar запрещено передавать посылки», – заключил он.

Ранее ЦБ сообщал, что чаще всего мошенники в Сети маскируют свои сайты под ресурсы продажи авиа/железнодорожных билетов.