Путин поздравил сотрудников Росгвардии с пятилетием ведомства

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с Днем войск национальной гвардии России, созданной пять лет назад, глава государства отметил, что ведомство стало самостоятельной, значимой структурой в системе обеспечения правопорядка.

«[Росгвардия] эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит свой, весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, осуществляет контроль за гражданским оборотом оружия и охрану важнейших объектов, стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий, в том числе во время проведения в нашей стране крупных международных спортивных соревнований и иных форумов», – сказал президент, обращаясь к сотрудникам ведомства. Видео поздравления Путина опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что сейчас Росгвардия испытывает «серьезную, экстраординарную» нагрузку, связанную с профилактическим режимом из-за эпидемии коронавируса, по его словам, сотрудники «достойно, с уважением к людям, с заботой об их здоровье» выполняют эту работу.

«Хочу особо отметить, что в Росгвардии сохраняется преемственность исторических традиций вошедших в ее состав Внутренних войск, ряда служб МВД России, подразделений спецназначения – ОМОН и СОБР. Бойцы и командиры-росгвардейцы с гордостью продолжают этот славный боевой путь – путь стойкости и мужества, честного, преданного служения Родине и нашему народу, действуют твердо, решительно и профессионально, бесстрашно рискуют жизнью, чтобы остановить, обезвредить преступника, защитить людей, выполнить полученный приказ», – добавил Путин.

Он поблагодарил всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии за «грамотное, четкое решение задач» и за «готовность нести важную, востребованную службу в самых сложных условиях».

Летом 2020 года сотрудник Росгвардии в Москве во внеслужебное время спас 12-летнюю девочку, которая оказалась одна в квартире во время пожара.

В тот же период сотрудник Росгвардии в Рязанской области получил ножевое ранение, защищая девушку. Проходя мимо местного магазина, росгвардеец услышал женский крик о помощи, доносившийся из-за здания. Правоохранитель не мог не отреагировать и сразу же бросился на помощь. За магазином он обнаружил девушку и мужчину, между которыми происходила ссора, в ходе которой молодой человек угрожал девушке.