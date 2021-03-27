В Египте три человека погибли при обрушении многоэтажного здания

В Египте обрушилось 10-этажное здание, происшествие случилось на востоке Каира, есть погибшие, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел утром в субботу, в результате обрушения погибли по меньшей мере три человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Al-Ahram.

Спасатели ведут поиск людей под завалами, причина обрушения не сообщается.

Днем ранее в Египте произошло столкновение двух поездов, в результате которого погибли десятки человек, десятки получили различные ранения.