 

В действиях экс-адвоката Ефремова увидели нарушения этики

27.03.2021, 8:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В работе бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина нашли нарушения этики и закона об адвокатуре, сообщил источник в адвокатских кругах.

«Квалификационная комиссия рассмотрела дисциплинарное дело адвоката Алешкина и нашла нарушения в его действиях. Дело передано в совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга для рассмотрения заключения комиссии», – отметил собеседник ТАСС.

При этом сам Алешкин не был при рассмотрении его дела из-за болезни. Его адвокат Виолетта Волкова также не была на заседания, поскольку была занята в другом процессе, она ходатайствовала об отложении дела.

«У всех есть право на защиту, у меня его нет. В судах болезнь является основанием для отложения, но в моем случае – нет. Печально», – сказал Алешкин.

Совет вынесет решение о наказании для юриста, если согласится с выводами комиссии. По Кодексу профессиональной этики адвоката, к дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката.

Алешкина нанял Никита Джигурда для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Ефремов еще в начале заседания отказался от его услуг, но позднее снова заключил с Алешкиным соглашение.

В декабре Алешкин сообщил, актер уволил его. Источник в адвокатских кругах отмечал, что артист подал жалобу на Алешкина.

18 сентября 2020 года другого бывшего адвоката Ефремова, Эльмана Пашаева на год лишили статуса адвоката. Ранее он уже трижды лишался этого статуса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Все думские фракции поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

28.12 / Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата

13.07 / Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова

29.09 / Dacia презентовала обновленный седан Logan

14.01 / Смешко: Зеленский должен сказать: “Я хочу остаться порядочным человеком, поэтому давайте проведем досрочные парламентские выборы, а потом президентские”

13.09 / Во Львове подростки избили двух пенсионеров, один из них умер – полиция

14.09 / После массового празднования Дня города в Одессе возбуждено дело

16.03 / Доля одобренной ипотеки упала в РФ до четырехлетнего минимума

01.08 / Суд в США отменил смертную казнь для Царнаева

22.11 / ЕС захотел сам проводить пилотируемые полеты в космос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска