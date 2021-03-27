В действиях экс-адвоката Ефремова увидели нарушения этики

В работе бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина нашли нарушения этики и закона об адвокатуре, сообщил источник в адвокатских кругах.

«Квалификационная комиссия рассмотрела дисциплинарное дело адвоката Алешкина и нашла нарушения в его действиях. Дело передано в совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга для рассмотрения заключения комиссии», – отметил собеседник ТАСС.

При этом сам Алешкин не был при рассмотрении его дела из-за болезни. Его адвокат Виолетта Волкова также не была на заседания, поскольку была занята в другом процессе, она ходатайствовала об отложении дела.

«У всех есть право на защиту, у меня его нет. В судах болезнь является основанием для отложения, но в моем случае – нет. Печально», – сказал Алешкин.

Совет вынесет решение о наказании для юриста, если согласится с выводами комиссии. По Кодексу профессиональной этики адвоката, к дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката.

Алешкина нанял Никита Джигурда для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Ефремов еще в начале заседания отказался от его услуг, но позднее снова заключил с Алешкиным соглашение.

В декабре Алешкин сообщил, актер уволил его. Источник в адвокатских кругах отмечал, что артист подал жалобу на Алешкина.

18 сентября 2020 года другого бывшего адвоката Ефремова, Эльмана Пашаева на год лишили статуса адвоката. Ранее он уже трижды лишался этого статуса.